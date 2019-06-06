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Следователи задержали депутата Заксобрания от Пермского края по делу о ложном доносе

Ранее Илья Кузьмин сообщал о выстрелах в него из огнестрельного оружия

ПЕРМЬ, 6 июня. /ТАСС/. Следователи задержали депутата Законодательного собрания Пермского края от партии КПРФ Илью Кузьмина, в которого в феврале 2019 года в Соликамске неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия, чиновника подозревают в заведомо ложном доносе. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

"Задержали по подозрению в заведомо ложном доносе", - сказал собеседник агентства, подтвердив, что задержание связано с инцидентом в феврале нынешнего года.

24 февраля в городе Соликамске неизвестный произвел два выстрела из огнестрельного оружия в 35-летнего местного жителя, депутата Законодательного собрания Пермского края по 12-му округу от партии КПРФ Илью Кузьмина. Потерпевший не получил ранений, о нападении он сам сообщил на своей официальной странице в Facebook. По данному факту было возбуждено два уголовных дела - по ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

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