{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: в Дагестане задержан глава комитета по лесному хозяйству

Алибег Гаджиев задержан по делу о незаконном выделении земли в природоохранной зоне

МАХАЧКАЛА, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур задержали руководителя комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибега Гаджиева и трех его заместителей по делу о незаконном выделении земли в природоохранной зоне. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах республики.

"После проведенной накануне выемки документов на двое суток были задержаны Гаджиев, его трое замов, один лесничий и еще один человек", - сообщил собеседник.

По его словам, задержанных подозревают в незаконном выделении в собственность ряда земельных участков в природоохранной зоне.

"Обвинение задержанным пока не предъявлено. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения", - добавил собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов и властей Дагестана ТАСС пока не располагает.

Теги
РоссияДагестан
Источник: на севере Москвы горят склады на площади 300 кв. м
Информации о пострадавших не поступало
Читать полностью