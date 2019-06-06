Источник: в Дагестане задержан глава комитета по лесному хозяйству

МАХАЧКАЛА, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур задержали руководителя комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибега Гаджиева и трех его заместителей по делу о незаконном выделении земли в природоохранной зоне. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах республики.

"После проведенной накануне выемки документов на двое суток были задержаны Гаджиев, его трое замов, один лесничий и еще один человек", - сообщил собеседник.

По его словам, задержанных подозревают в незаконном выделении в собственность ряда земельных участков в природоохранной зоне.

"Обвинение задержанным пока не предъявлено. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения", - добавил собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов и властей Дагестана ТАСС пока не располагает.