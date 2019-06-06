Задержанного в Москве министра лесного комплекса Иркутской области этапируют в Иркутск

ИРКУТСК, 6 июня. /ТАСС/. Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, задержанный в Москве, в четверг будет этапирован в Иркутск, где в пятницу суд определит ему меру пресечения. Об этом источник в правоохранительных структурах сообщил ТАСС 6 июня.

"Сегодня Сергея Шеверду этапируют в Иркутск, завтра состоится заседание суда, на котором ему будет избрана мера пресечения", - сказал собеседник агентства.

Шеверда, который занимает пост министра лесного комплекса Иркутской области с июня 2016 года, задержан в четверг в аэропорту Шереметьево в Москве в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"). Дело против министра было возбуждено в сентябре 2018 года. По версии следствия, Шеверда незаконно назначил и согласовал сплошные санитарные рубки в государственном заказнике "Туколонь", который находится в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. По версии следствия, лес незаконно был вырублен на площади 120 га, ущерб составил около 748 млн рублей.

Обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 260 ("Незаконная рубка лесных насаждений") и ст. 262 ("Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов") УК РФ также предъявлены заместителю министра лесного комплекса, директору Казачинско-Ленского лесхоза, инженеру-лесопатологу Центра защиты леса Иркутской области.

Правоохранительные органы обнаружили вырубку леса в заказнике регионального значения "Туколонь" в марте 2018 года. Здоровую и особо ценную древесину заготовили под видом санитарных сплошных рубок, при которых должны вырубаться больные или пострадавшие от пожаров деревья. "Туколонь" является уникальным местом обитания копытных (северного оленя, лося, изюбря, косули) и редких видов птиц (серого журавля, черного аиста, клоктуна).