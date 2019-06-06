Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины к 10,5 года лишения свободы за шпионаж

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Верховный суд Крыма в четверг приговорил к 10,5 года лишения свободы гражданина Украины Константина Давыденко, признав его виновным в шпионаже в пользу СБУ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"6 июня 2019 года Верховным судом Республики Крым признан виновным в совершении шпионажа (ст. 276 УК РФ) гражданин Украины Давыденко Константин Александрович, задержанный в феврале 2018 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Симферополе", - сообщили в ЦОС.

"Установлено, что, будучи завербованным Службой безопасности Украины и выполняя разведывательные задачи, Давыденко на территории Республики Крым целенаправленно осуществлял сбор в целях передачи в украинскую спецслужбу сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности Российской Федерации", - сообщили в ЦОС ФСБ.