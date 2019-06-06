В Петербурге задержали мошенников, обманывавших пенсионеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска задержали двух жителей Петербурга, подозреваемых в серии мошенничеств в отношении пожилых людей. Как сообщили журналистам в четверг в региональном управлении МВД, злоумышленники предлагали компенсацию за перерасчет пенсии, а взамен просили оплатить пошлину.

"Подозреваемые были задержаны оперативниками угрозыска с поличным во время совершения очередного преступления. Один из злоумышленников позвонил 86-летней пенсионерке, представился работником государственной организации и сообщил, что ей положена дополнительная выплата в размере нескольких сотен рублей за перерасчет пенсии. При этом женщина должна была вперед оплатить некую пошлину - 10% от получаемой суммы. После согласия в квартиру к пенсионерке зашел второй подозреваемый, представился курьером и взял у потерпевшей 30 тыс. рублей, выдав взамен фальшивую квитанцию", - сказали в управлении.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество". При обысках у подозреваемых были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, печати, ноутбук с базой данных жителей Петербурга и банковские карты. Правоохранительные органы также установили причастность задержанных к совершению по меньшей мере еще четырех аналогичных преступлений в отношении пожилых жителей в Московском районе города.