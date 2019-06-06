В Оренбурге продлили домашний арест экс-главе города Арапову и его заместителю Борисову

"Евгению Арапову продлили срок домашнего ареста до 8 июля 2019 года, Геннадию Борисову - до 27 августа 2019 года", - сказал собеседник ТАСС.

ТАСС, 6 июня. Ленинский районный суд Оренбурга продлил срок домашнего ареста бывшему главе Оренбурга Евгению Арапову, а также его заместителю Геннадию Борисову, которых ранее обвинили во взяточничестве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе также уточнили, что заседание по делу Борисова состоится 18 июня, его будут рассматривать в особом порядке, в сокращенной форме. "Когда подсудимый согласен с предъявленным обвинением, свидетели не допрашиваются. Как правило, такие дела рассматривают быстро", - уточнили в суде.

Бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов был арестован по подозрению во взяточничестве 14 августа прошлого года. По данным следствия, Арапов и его заместитель Борисов получили от гендиректора компании "УКС-инвест" Александра Ершова 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. Позже в отношении Арапова возбудили еще одно уголовное дело о получении взятки в размере 1,3 млн рублей. Горсовет Оренбурга досрочно прекратил полномочия мэра, который занимал эту должность с 30 октября 2015 года.

В январе 2019 года следственные органы объявили в розыск директора и учредителя строительной компании ООО "Статус" Елену Киселеву, которая подозревается в даче взятки Арапову.

Вице-мэр Оренбурга Геннадий Борисов был задержан 8 августа прошлого года с поличным при получении взятки в 2 млн рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости одной из компаний. Борисов был уволен с должности заместителя главы города в октябре 2018 года. Он курировал в администрации градостроительство, земельные вопросы и дорожное хозяйство.