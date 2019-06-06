Суд в Москве арестовал до 30 июля кубанского следователя по подозрению во взяточничестве

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал до 30 июля старшего следователя отдела по особо важным делам следственного управления Краснодарского края по подозрению в получении взятки в размере 13 млн рублей, а также посредника, через которого были получены эти деньги, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В кубанских СМИ на этой неделе опубликовали сведения о том, что сотрудники ФСБ задержали следователя по особо важным делам при получении крупной взятки. Официальных заявлений ни одно из уполномоченных ведомств в регионе по этому поводу до сих пор не сделало.

"[В отношении] Боташева и Джамбаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 июля", - сказала пресс-секретарь суда.

Из материалов о возбуждении уголовного дела по статье 290 УК РФ ("Получение взятки"), имеющихся в распоряжении ТАСС, следует, что Джамбаев работает старшим следователем второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по Краснодарскому краю, он вел дело в отношении гражданина, подозреваемого в экономических преступлениях и предложил матери этого гражданина смягчить квалификацию тяжести совершенного поступка за денежное вознаграждение. 30 мая в Краснодаре "Боташев, выступая посредником во взяточничестве, получил денежные средства в сумме 60 тыс. рублей и муляж денежных средств в сумме 12 млн 940 тыс. рублей для последующей передачи их Джамбаеву в качестве взятки", - говорится в документе, где уточняется, что посредник был задержан с поличным правоохранительным органами региона.

В постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что Боташев также проходит подозреваемым по статье 291 УК РФ о даче взятки через посредника. Дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

Источник в правоохранительных органах столицы сообщил ТАСС, что в ходе расследования в деле появились новые обстоятельства в отношении кубанского следователя. "Из камер хранения вещественных доказательств, к которым имел доступ Джамбаев, пропали 130 тыс. евро", - сказал источник.