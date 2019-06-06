Источник: Airbus A320 вернулся в Домодедово после срабатывания датчика неисправности шасси

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" Airbus A320 вернулся в столичный аэропорт Домодедово после срабатывания датчика неисправности шасси. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет Airbus A320 выполнял рейс U6793 Москва - Бордо (Франция), он вылетел из аэропорта Домодедово в 10:18 мск", - сказал источник в экстренных службах. В кабине пилотов после вылета сработал датчик неисправности шасси, экипаж принял решение возвращаться в Домодедово.

Самолет после выработки топлива успешно совершил посадку. В результате инцидента пострадавших нет. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме.