ДТП с двумя грузовиками произошло на Ярославском шоссе в Москве

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Авария с участием двух грузовиков произошла на Ярославском шоссе на востоке Москвы, из-за этого движение по автомагистрали осложнено, сообщил в четверг ТАСС источник в экстренных службах.

"ДТП произошло в районе дома № 65 по Ярославскому шоссе. Грузовик марки Hyundai врезался в "Камаз" службы ремонта дорог. После этого водитель дорожной службы был заблокирован в салоне, его извлекали спасатели с помощью спецоборудования. В настоящее время движение в месте аварии осложнено", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ДПС, выясняются обстоятельства произошедшего.