{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ДТП с двумя грузовиками произошло на Ярославском шоссе в Москве

Движение по автомагистрали затруднено

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Авария с участием двух грузовиков произошла на Ярославском шоссе на востоке Москвы, из-за этого движение по автомагистрали осложнено, сообщил в четверг ТАСС источник в экстренных службах.

"ДТП произошло в районе дома № 65 по Ярославскому шоссе. Грузовик марки Hyundai  врезался в "Камаз" службы ремонта дорог. После этого водитель дорожной службы был заблокирован в салоне, его извлекали спасатели с помощью спецоборудования. В настоящее время движение в месте аварии осложнено", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ДПС, выясняются обстоятельства произошедшего.

Теги
Россия
Источник: на севере Москвы горят склады на площади 300 кв. м
Информации о пострадавших не поступало
Читать полностью