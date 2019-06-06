В Советске Калининградской области горит памятник архитектуры местного значения

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Здание бывшего театра Королевы Луизы, являющееся памятником архитектуры местного значения, горит в городе Советск Калининградской области, огнем уже уничтожена крыша строения на площади более 300 кв. м. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава администрации муниципалитета Николай Воищев.

"Огнем охвачена самая красивая часть неэксплуатируемого сегодня исторического здания в центре города - бывшего театра Королевы Луизы, в котором позднее размещался колледж культуры. Уже сгорела крыша на площади более 300 кв. м, огонь полыхает внутри четырехэтажного строения", - сказал он.

По словам собеседника, рядом с горящим зданием находится четырехэтажный жилой дом, спасатели делают все, чтобы не допустить перекидывания огня на него. В тушении пожара задействованы восемь расчетов, более 30 человек. Пострадавших нет, подчеркнул он.

Ситуацию, по словам Воищева, осложняет жаркая погода и ветер.