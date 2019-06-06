Полиция задержала подозреваемых в избиении беременной женщины в Подольске

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали шесть человек, подозреваемых в избиении беременной женщины в подмосковном Подольске. Об этом в четверг ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"В полицию Подольска обратилась местная жительница с заявлением о том, что в подъезде одного из домов на улице 43-й Армии неизвестные граждане нанесли ей телесные повреждения, несмотря на то, что она беременна. В настоящее время женщина госпитализирована", - сказала Петрова.

После этого было возбуждено два уголовных дела, по ст. 116 ("Побои") и ст. 213 ("Хулиганство") УК РФ.

"Полицейскими установлены и доставлены в отдел полиции шесть граждан, причастных к свершению данного противоправного деяния. В ходе следствия будет установлена роль каждого участника конфликта. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются остальные участники произошедшего", - заключила Петрова.