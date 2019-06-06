Полицейские нашли мать ребенка, который один гулял вдоль проезжей части в Новой Москве

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции обнаружили мать маленького мальчика, который гулял вдоль проезжей части в Новой Москве и пытался перейти дорогу. Как сообщили ТАСС руководитель пресс-службы столичного ГУ МВД Юрий Титов, ребенка нашла посторонняя женщина.

"В полицию поступило сообщение о том, что в поселении Кленовское Новой Москвы на обочине дороги женщина обнаружила беспризорного мальчика, на вид трех-четырех лет, который находился один и пытался перейти проезжую часть. Ребенок был доставлен в участковый пункт полиции. Менее чем за час полицейскими была установлена личность матери малыша, которая вызвана для разбирательства", - сказал он.

По словам Титова, мать мальчика воспитывает пятерых детей, и, пока она была на работе, за ребенком присматривал его 20-летний старший брат. Мальчик, пользуясь тем, что он отвлекся, вышел из дома и прошел около двух километров по обочине дороги, где и был обнаружен. "В настоящее время мальчик передан матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавил Титов.