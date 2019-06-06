В Волгоградской области задержали подозреваемых в незаконной охоте на сайгаков

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Волгоградской области подозреваемых, занимающихся незаконной охотой на сайгаков. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, всего убиты 14 животных, сумма ущерба составила около 4 млн рублей.

"Инспекторы по охране окружающей природы Волгоградской области на полях в Старополтавском районе нашли три туши застреленных сайгаков с отпиленными рогами, о чем незамедлительно сообщили в полицию. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отделения МВД России по Старополтавскому району обнаружили еще 19 погибших при аналогичных обстоятельствах животных. Предварительный ущерб от незаконной охоты составил около 4 млн рублей", - сказала она.

По словам Волк, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ").

"Учитывая резонанс и общественную опасность происшествия, к расследованию данного уголовного дела незамедлительно подключились сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также дознаватели ГУ МВД России по Волгоградской области. В результате совместной работы были установлены подозреваемые в незаконной охоте. 38-летний житель одного из сел Старополтавского района и его 33-летний знакомый из Саратовской области задержаны. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы и устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности", - заключила Волк.