Источник: на севере Москвы горят склады на площади 300 кв. м

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Складской комплекс горит на площади 300 кв. м на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Горит здание складского комплекса по адресу: улица Стандартная, дом 6, в настоящее время наблюдается открытое горение здания и кровли", - сказал собеседник агентства.

"Площадь пожара составляет 300 кв. м", - уточнил собеседник агентства.

На место пожара следуют пожарно-спасательные подразделения. По словам очевидцев, в районе Алтуфьевского шоссе наблюдается плотный черный дым.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, информация о пожаре поступила в 15:30 мск. "По предварительной информации, происходит пожар в одноэтажном неэксплуатируемом кирпичном здании", - сообщили в ведомстве, подтвердив, что площадь пожара составляет 300 кв. м.

"Пожар локализован на площади 300 кв. м", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Информация о пострадавших не поступала. Тушение пожара продолжается.

В новость были внесены изменения (16:35 мск) — добавлена информация о локализации пожара.