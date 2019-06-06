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Подозрительный предмет обнаружен в гостинице "Молодежная" на севере Москвы

Информации об эвакуации постояльцев не поступало

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Полицейские проверят здание гостиницы "Молодежная" на севере Москвы после сообщения об обнаружении там подозрительного предмета. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В здании по адресу: Дмитровское шоссе, 27, корпус 1, обнаружен подозрительный предмет", - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент на место следуют сотрудники полиции и экстренных служб. Ожидается прибытие кинолога со служебной собакой.

Информации об эвакуации постояльцев гостиницы не поступало.

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