Власти Иркутской области настаивают на законности санитарных рубок в заказнике "Туколонь"

ИРКУТСК, 6 июня. /ТАСС/. Власти Иркутской области настаивают на том, что санитарные вырубки леса, в необоснованности которых подозревают задержанного в четверг министра лесного комплекса региона Сергея Шеверду, были законны. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Санитарные рубки в заказнике регионального значения "Туколонь" проводились после получения всех необходимых разрешений, на основании федерального законодательства и нормативно-правовых актов Рослесхоза. Правомерность и необходимость действий по оздоровлению леса в "Туколони" подтвердили и выездные обследования состояния лесов заказника специалистами-лесопатологами, учеными, а также решение Арбитражного суда Иркутской области, который отказал в удовлетворении иска о признании необоснованными сплошных санитарных рубок в заказнике "Туколонь", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что губернатор региона Сергей Левченко обеспокоен задержанием Шеверды. Также отмечается, что в четверг состояние леса в "Туколони" стало предметом обсуждения в Общественной палате Иркутской области, которая решила рекомендовать региональному министерству предусмотреть финансирование для проведения дополнительного лесопатологического обследования в заказнике. Общественники также намерены направить обращение в СУ СК России по Иркутской области о необходимости очистки территории заказника от поваленных деревьев и порубочных остатков, которые до конца следственных мероприятий запрещено убирать. В условиях пожароопасного сезона такой запрет влечет угрозу возникновения пожаров на огромной труднодоступной территории.

Как сообщал ТАСС, Шеверда, который занимает пост министра лесного комплекса Иркутской области с июня 2016 года, задержан в четверг в аэропорту Шереметьево в Москве в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"). Дело против министра было возбуждено в сентябре 2018 года. По версии следствия, Шеверда незаконно назначил и согласовал сплошные санитарные рубки в государственном заказнике "Туколонь", который находится в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. По версии следствия, лес незаконно был вырублен на площади 120 га, ущерб составил около 748 млн рублей.

Обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 260 ("Незаконная рубка лесных насаждений") и ст. 262 ("Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов") УК РФ также предъявлены заместителю министра лесного комплекса, директору Казачинско-Ленского лесхоза, инженеру-лесопатологу Центра защиты леса Иркутской области Алексею Туги.

Правоохранительные органы обнаружили вырубку леса в заказнике регионального значения "Туколонь" в марте 2018 года. Как полагает следствие, здоровую и особо ценную древесину заготовили под видом санитарных сплошных рубок, при которых должны вырубаться больные или пострадавшие от пожаров деревья. Как предполагает природоохранная прокуратура, древесину продали как деловую. В мае Арбитражный суд Иркутской области признал законной продажу этой древесины. "Туколонь" является уникальным местом обитания копытных (северного оленя, лося, изюбря, косули) и редких видов птиц (серого журавля, черного аиста, клоктуна).