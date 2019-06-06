СК просит арестовать двух подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича в 2009 году

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Следователи задержали двух подозреваемых в убийстве израильского и российского предпринимателя Шабтая Калмановича в 2009 году. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственные органы Главного следственного управления СК РФ по Москве ходатайствуют об аресте двух подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича. Двое мужчин 1982 и 1979 годов рождения были задержаны накануне в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), в результате совместно проведенных с сотрудниками ГУУР МВД России следственных и оперативно-разыскных мероприятий", - сообщила Петренко.

Калманович был застрелен днем 2 ноября 2009 года. Киллеры выстрелили в него не менее 20 раз. Водитель Калмановича 1976 г.р. был ранен. Тело бизнесмена было обнаружено в его машине на Новодевичьей набережной. Однако как позже выяснили следователи, он был убит еще на Смоленской набережной. Именно там киллеры поравнялись с его Mercedes и открыли непрерывную стрельбу из автоматического оружия по лобовому стеклу как раз с той стороны, где сидел предприниматель. Его водитель получил ранение, но попытался догнать киллеров и доехал до Новодевичьей набережной. Дальше он не смог управлять машиной и врезался в столб.

"В рамках предварительного следствия будет дана всесторонняя правовая оценка всем действиям задержанных лиц, и установлена роль каждого из них в совершенных преступлениях", - отметила Петренко. Следователи продолжают устанавливать всех соучастников убийства.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, убийство Калмановича было тщательно спланировано, а в качестве исполнителей были наняты профессионалы. Они заранее знали о маршруте передвижения бизнесмена и, что называется, "вели" его машину. Следователи считают, что убийство бизнесмена носит заказной характер. Ранее глава следственного управления СКП РФ по Москве Анатолий Багмет связывал убийство Калмановича с его деятельностью на посту владельца баскетбольного клуба.

Деятельность Калмановича

Шабтай Калманович родился в Литовской ССР, в 1971 году вместе с родителями выехал в Израиль, где окончил Иерусалимский университет по специальности инженер. Затем он занимался торговым и строительным бизнесом, а в 1993-1994 организовал в России вместе с Иосифом Кобзоном несколько фирм под названием "Лиат-Натали" - по именам дочерей соучредителей. Он был генеральным директором акционерного общества "Лиат-Натали", занимался реконструкцией Тишинского рынка в Москве, созданием на его базе современного торгового комплекса, а с 1994 года стал его генеральным директором. Калманович был организатором гастролей в России звезд мировой величины - Майкла Джексона, Лайзы Минелли, Хосе Каррераса. Он был также спонсором московской и петербургской баскетбольных команд "Спартак", а также каунасского "Жальгириса".

В начале 1980-х годов Калманович считался одним из самых богатых людей среди выходцев из СССР в Израиле. В 1988 году ему инкриминировали разведывательную деятельность против Израиля в пользу СССР, он провел несколько лет в заключении и был досрочно освобожден в 1993 году.