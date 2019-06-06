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Пожар в складском комплексе на севере Москвы потушен

Информация о пострадавших не поступала

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Пожар в складском комплексе на севере Москвы потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Пожар ликвидирован в 17:01 мск", - сообщили в ведомстве.

Информация о пожаре поступила в 15:30 мск, возгорание произошло в здании по адресу: улица Стандартная, дом 6. Горели деревянный обрешетник и кровля одноэтажного неэксплуатируемого кирпичного здания на площади 300 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

Пожар в 16:16 мск был локализован, в 16:31 мск ликвидировано открытое горение.

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