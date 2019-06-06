Суд арестовал четвертого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца одного из участников драки в Красногорском районе, в которой был убит бывший спецназовец ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении подозреваемого Саака Саакяна меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 августа", - огласил постановление судья Анатолий Мордахов.

В ходе заседания стало известно, что подозреваемый является уроженцем Еревана, не трудоустроен, в конце августа у него заканчивается временная регистрация в России.

Представитель СК настаивал на избрании в отношении Саакяна меры пресечения в виде ареста. По его словам, подозреваемый может скрыться от следствия, повлиять на свидетелей и создать себе ложное алиби. Прокурор полностью поддержала заявленное следователем ходатайство. Сам Саакян в суде отверг причастность к инкриминируемому преступлению, заявив, что он "не совершал преступления".

Сам Саакян отверг обвинение в хулиганстве.

"Я обвинение не принимаю, я в этом не участвовал и не совершал преступления", - сказал он.

Суд в Подмосковье накануне арестовал до 2 августа по делу о драке трех фигурантов: безработного гражданина РФ Сергея Ходжаняна, обвиняемого в убийстве, гражданина Армении Нарека Степаняна и гражданина РФ Сурена Маркосяна, которым инкриминируется хулиганство. Вину они не признают.

В ночь на 2 июня у кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе произошла массовая драка. Попытавшийся разнять участников драки Белянкин был убит, еще один мужчина получил ранения. СК возбудил дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве, которое расследует Главное следственное управление ведомства. Всего по делу были задержаны четыре человека.

Суд в Подмосковье накануне арестовал по делу о драке на тот же срок трех фигурантов: безработного гражданина РФ Сергея Ходжаняна, обвиняемого в убийстве, а также гражданина Армении Нарека Степаняна и гражданина РФ Сурена Маркосяна, которым инкриминируется хулиганство. Вину они не признают. Как следует из постановления судьи, в настоящее время не все участники инцидента установлены и задержаны.

В ночь на 2 июня у кафе на Новотушинской улице в микрорайоне Путилково в Красногорском районе произошла массовая драка. Попытавшийся разнять участников драки Белянкин был убит, еще один мужчина получил ранения. СК возбудил дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве, которое расследует Главное следственное управление ведомства. Всего по делу были задержаны четыре человека.