Суд арестовал депутата Заксобрания от Пермского края по делу о ложном доносе

ПЕРМЬ, 6 июня. /ТАСС/. Соликамский городской суд арестовал депутата Законодательного собрания Пермского края от партии КПРФ Илью Кузьмина до 25 июля 2019 года, ранее следователи задержали чиновника по делу о заведомо ложном доносе. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

"Ходатайство следователя удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 июля 2019 года", - сказала собеседница агентства.

24 февраля в городе Соликамске неизвестный произвел два выстрела из огнестрельного оружия в 35-летнего местного жителя, депутата Законодательного собрания Пермского края по 12-му округу от партии КПРФ Илью Кузьмина. Потерпевший не получил ранений, о нападении он сам сообщил на своей официальной странице в Facebook. По данному факту было возбуждено два уголовных дела - по ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").