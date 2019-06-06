Мужчине сломали нос в ходе драки в магазине "Пятерочка" в Зеленограде

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Мужчина получил ранение в ходе драки в магазине "Пятерочка" в Зеленограде. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"56-летний мужчина получил серьезное ранение в ходе драки в Зеленограде в магазине "Пятерочка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по адресу: микрорайон 18, корпус 1824, произошла драка между двумя группами граждан. "Мужчине нанесли глубокие резаные ранения стеклом от бутылки, а также сломали нос", - сказал собеседник агентства. Пострадавшего бригада скорой помощи доставила в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС подтвердили факт конфликта между гражданами по данному адресу, не сообщив подробностей.