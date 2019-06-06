Три человека погибли в ДТП с участием двух машин и автобуса в Липецкой области

ТАСС, 6 июня.Три человека погибли в результате ДТП в Липецкой области с участием двух машин и автобуса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 16:47 мск поступило сообщение о ДТП, произошедшем на трассе Липецк - Елец близ населенного пункта Кулешовка Липецкого муниципального района в 10 км от Липецка", - сообщили в МЧС РФ.

По данным пресс-службы министерства, произошло касательное столкновение автомобилей ВАЗ-21099 и Mazda, после чего ВАЗ столкнулся с автобусом Mercedes, в котором находились 23 человека - 21 пассажир и два водителя.

В результате ДТП погибли три человека, которые были в автомобиле ВАЗ, среди пассажиров автобуса и людей, находившихся в Mazda, пострадавших нет. Сотрудники МЧС России производили деблокировку погибших на месте ДТП. Движение на автодороге не нарушено. Пассажиры автобуса будут доставлены в Москву другим автобусом.