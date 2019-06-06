Следствие задержало организатора убийства бизнесмена Калмановича

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и в настоящее время задержан. Об этом заявил следователь в Пресненском суде Москвы в четверг.

"В настоящее время организатор данных преступлений установлен, в настоящее время задержан", - заявил следователь в Пресненском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте фигуранта расследования убийства бизнесмена Али Белхороева.

5 июня следователи задержали двух подозреваемых в убийстве Калмановича.

Калманович был застрелен днем 2 ноября 2009 года. Киллеры выстрелили в него не менее 20 раз. Водитель Калмановича 1976 г.р. был ранен. Тело бизнесмена было обнаружено в его машине на Новодевичьей набережной. Однако как позже выяснили следователи, он был убит еще на Смоленской набережной. Именно там киллеры поравнялись с его Mercedes и открыли непрерывную стрельбу из автоматического оружия по лобовому стеклу как раз с той стороны, где сидел предприниматель. Его водитель получил ранение, но попытался догнать киллеров и доехал до Новодевичьей набережной. Дальше он не смог управлять машиной и врезался в столб.