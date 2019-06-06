Суд продлил задержание первого подозреваемого в убийстве бизнесмена Калмановича

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в четверг продлил на 72 часа задержание первого из двух подозреваемых в убийстве израильского и российского предпринимателя Шабтая Калмановича в 2009 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд продлил на 72 часа срок задержания Алли Белхороева по подозрению в убийстве и хранении оружия", - сказала собеседница агентства, уточнив, что по истечении этого срока суд вернется к рассмотрению ходатайства следствия о его аресте.

5 июня следователи задержали двух подозреваемых в убийстве Калмановича.

Калманович был застрелен днем 2 ноября 2009 года. Киллеры выстрелили в него не менее 20 раз. Водитель Калмановича 1976 г.р. был ранен. Тело бизнесмена было обнаружено в его машине на Новодевичьей набережной. Как позже выяснили следователи, он был убит еще на Смоленской набережной. Именно там киллеры поравнялись с его Mercedes и открыли непрерывную стрельбу из автоматического оружия по лобовому стеклу как раз с той стороны, где сидел предприниматель. Его водитель получил ранение, но попытался догнать киллеров и доехал до Новодевичьей набережной. Дальше он не смог управлять машиной и врезался в столб.