ФСБ в Дагестане пресекла деятельность 15 ячеек религиозной организации "Свидетели Иеговы"

МАХАЧКАЛА, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Дагестану пресекли деятельность 15 ячеек религиозной организации "Свидетели Иеговы", которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщил ТАСС представитель ведомства.

"Управлением ФСБ по Дагестану в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации") пресечено функционирование в Республике Дагестан 15 ячеек запрещенной экстремистской организации "Свидетели Иеговы". Правоохранительными органами задержаны руководители секты, ранее прошедшие обучение в зарубежных центрах и осуществлявшие вербовку новых членов из числа уроженцев Дагестана", - сообщил представитель ФСБ.

По его словам, в ходе проведенных оперативно - следственных мероприятий у членов секты изъято большое количество пропагандистской продукции, использовавшейся для распространения экстремистской идеологии и вовлечения жителей республики, в том числе и детей, в противоправную деятельность.

Установлено, что на протяжении нескольких лет члены ячейки осуществляли законспирированные сборы в целях изучения экстремистской литературы и координации деятельности по распространению идеологии организации. Также проводились выезды за границу для встречи с зарубежными координаторами, в ходе которых адепты получали финансирование и рекомендации по расширению деятельности.

"Правоохранительными органами проводятся следственные действия по документированию противоправной деятельности задержанных", - заключил собеседник агентства.