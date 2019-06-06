Спасатели вытащили из Живописной бухты двоих мужчин, плававших на куске пенопласта

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Спасатели помогли двоим мужчинам, устроившим заплыв на куске пенопласта в Живописной бухте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В 19:30 во время патрулирования спасатели московской городской поисково - спасательной службы на водных объектах станции "Рублево" увидели, что двое мужчин отплыли от берега в Живописной бухте примерно на 300 м, держась за куски пенопласта. Пенопласт в воде стал разваливаться, и один из пловцов стал тонуть", - сказал собеседник агентства.

Спасатели подплыли на катере к мужчинам, вытащили их из воды и доставили на станцию. Пловцами оказались уроженцы Таджикистана. Они были отправлены домой с родственниками.