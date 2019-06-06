Суд продлил арест главе Дербентского района Джелилову до 11 июля

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвыпродлил арест обвиняемому в крупной растрате главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Дагестана.

"Басманный районный суд Москвы сегодня продлил арест Магомеду Халиловичу Джелилову на один месяц и двое суток - до 11 июля 2019 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, судом также отказано в удовлетворении ходатайства адвоката об изменении Джелилову меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

Ранее Московский городской суд признал законным арест Магомеда Джелилова, обвиняемого в трех эпизодах крупной растраты. Кроме того, сообщалось, что на заседании в Мосгорсуде стало известно о том, что 19 апреля Басманный суд временно отстранил Джелилова от должности главы района на время следствия.

Магомед Джелилов обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). До избрания ареста обвиняемый находился в Дагестане под домашним арестом, а затем под подпиской о невыезде. Однако в рамках нового возбужденного в отношении него дела 11 апреля 2019 года Джелилов был арестован до 9 июня в Москве.

Следствие считает, что в 2015 году Джелилов безвозмездно и незаконно передал своим родственникам в собственность три земельных участка общей площадью 3 га, расположенных в Дербентском районе вдоль федеральной дороги "Кавказ". Кадастровая стоимость земли составляет более 3 млн рублей, при этом, по предварительным данным, рыночная стоимость участков может достигать более 20 млн рублей. Первое дело в отношении бывшего чиновника было возбуждено 1 марта 2018 года, ему ранее было предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).