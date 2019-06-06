{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд продлил арест главе Дербентского района Джелилову до 11 июля

Судом также отказано в удовлетворении ходатайства адвоката об изменении ему меры пресечения

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвыпродлил арест обвиняемому в крупной растрате главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Дагестана.

"Басманный районный суд Москвы сегодня продлил арест Магомеду Халиловичу Джелилову на один месяц и двое суток - до 11 июля 2019 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, судом также отказано в удовлетворении ходатайства адвоката об изменении Джелилову меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

Ранее Московский городской суд признал законным арест Магомеда Джелилова, обвиняемого в трех эпизодах крупной растраты. Кроме того, сообщалось, что на заседании в Мосгорсуде стало известно о том, что 19 апреля Басманный суд временно отстранил Джелилова от должности главы района на время следствия.

Магомед Джелилов обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). До избрания ареста обвиняемый находился в Дагестане под домашним арестом, а затем под подпиской о невыезде. Однако в рамках нового возбужденного в отношении него дела 11 апреля 2019 года Джелилов был арестован до 9 июня в Москве.

Следствие считает, что в 2015 году Джелилов безвозмездно и незаконно передал своим родственникам в собственность три земельных участка общей площадью 3 га, расположенных в Дербентском районе вдоль федеральной дороги "Кавказ". Кадастровая стоимость земли составляет более 3 млн рублей, при этом, по предварительным данным, рыночная стоимость участков может достигать более 20 млн рублей. Первое дело в отношении бывшего чиновника было возбуждено 1 марта 2018 года, ему ранее было предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Теги
РоссияДагестан
Зацепер погиб на крыше электропоезда на севере Москвы
На место следуют сотрудники полиции и спасатели
Читать полностью