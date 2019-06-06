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Зацепер погиб на крыше электропоезда на севере Москвы

На место следуют сотрудники полиции и спасатели

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Молодой человек погиб на крыше электрички на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На железнодорожной станции Рабочий Поселок Белорусского направления МЖД обнаружено тело молодого человека, которого ударило током", - сказал источник.

По его словам, молодой человек был зацепером. "В настоящее время электропоезд остановлен на станции, пассажиров высадили из электропопезда", - сказал собеседник агентства.

На место следуют сотрудники полиции и спасатели, которые снимут тело погибшего с крыши электропоезда.

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