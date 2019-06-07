На вещевом рынке в Тбилиси произошел пожар

ТБИЛИСИ, 6 июня. /ТАСС/. Спасателям удалось локализовать крупный пожар, который вспыхнул в ночь на пятницу на вещевом так называемом Китайском рынке в столице Грузии. Об этом заявил журналистам начальник главного управления по Тбилиси Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Отар Кереселидзе.

"В общей сложности сгорело около 1 тыс. кв м. На месте были мобилизованы 17 автоцистерн и две спасательные группы. Никто не пострадал. На данный момент огонь локализован и уже ведутся ликвидационные работы", - сказал Кереселидзе.

По предварительным данным, пожар начался в одном из обувных магазинов "Китайского рынка". Охрана пыталась потушить его своими силами, но не смогла. Находившиеся на месте владельцы магазинов сетовали на то, что у прибывших пожарных машин не было воды, однако это категорически опровергли в Службе ЧС.