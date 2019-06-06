Число погибших в ДТП с автобусом в Дубае возросло до 17

ТАСС, 7 июня. По меньшей мере 17 человек погибли в четверг в результате аварии с участием автобуса в Дубае. Об этом в четверг сообщается в официальном Twitter полиция Дубая.

Ранее сообщалось о 15 погибших и пяти пострадавших. По данным газеты Gulf News, инцидент произошел около 17:40 по местному времени (16:40 мск). Как отметило издание, речь идет об автобусе с оманскими номерами, в котором находился 31 турист.

Информации о национальности пассажиров, а также причинах происшествия пока не поступало.