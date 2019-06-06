Суд в Канзасе приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы за похищение своих детей

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил в четверг россиянку Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения за похищение и вывоз собственных детей за пределы США, а также по статье "Вымогательство". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аппарате суда.

"Приговор объявлен - это 84 месяца тюремного заключения, три года пребывания под надзором (после освобождения - прим. ТАСС), а также штраф, компенсация ущерба в размере $18 100 и дополнительный сбор в $300", - сказал сотрудник.

Ранее суд присяжных Уичито признал Осипову виновной в вывозе детей за пределы США, а также по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей". 38-летняя Богдана Осипова находится под арестом в США с сентября 2017 года по иску бывшего супруга, отца двух младших ее детей, бывшего военнослужащего США Браена Мобли.