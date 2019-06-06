СМИ: процесс по вопросу экстрадиции финдиректора Huawei начнется в январе 2020 года

ОТТАВА, 7 июня. /ТАСС/. Слушания об экстрадиции в США финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу должны начаться 20 января 2020 года. Об этом в четверг сообщила газета Vancouver Star .

По ее данным, к такому решению пришел судья Верховного суда канадской провинции Британская Колумбия после встречи в четверг с адвокатами Мэн Ваньчжоу и представителями обвинения. Финдиректор при этом не присутствовала.

Согласно решению судьи, принятому в начале мая, Мэн Ваньчжоу должна явиться в суд 23 сентября для продолжения рассмотрений аргументов защиты и обвинения, которые предшествуют началу процесса об экстрадиции. Тогда же по просьбе юристов финдиректора суд разрешил Мэн Ваньчжоу переехать из одного дома в Ванкувере, который принадлежит ее мужу, в другой, которым также владеет ее супруг.

Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря прошлого года в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов ($7 млн), разрешив 47-летней Мэн Ваньчжоу проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции. По решению судьи, финдиректор Huawei должна находиться под постоянным наблюдением, ее перемещения по городу частично ограничены.

В США Huawei, ее дочерним структурам, а также финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинения предъявлены в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций Вашингтона. Мэн Ваньчжоу ранее подала гражданский иск к канадским властям, в котором утверждает, что Управление пограничных служб Канады, национальная полиция и канадское правительство нарушили ее конституционные права.