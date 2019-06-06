Осужденная в США россиянка Осипова будет отбывать наказание в тюрьме штата Коннектикут

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Богдана Осипова, приговоренная в четверг Федеральным окружным судом города Уичито (штат Канзас) к семи годам заключения, будет отбывать срок в тюрьме штата Коннектикут. Перевод из Канзаса в новую тюрьму предполагается в течение двух недель после оглашения приговора, сообщила корреспонденту ТАСС участница общественной группы поддержки россиянки, присутствовавшая на заседании суда.

"Отбывать срок Богдана будет в тюрьме штата Коннектикут, куда ее перевезут в ближайшие две недели, - рассказала собеседница агентства. - После освобождения ей запрещено в течение трех лет выезжать за пределы США. У нее отберут паспорт, и она будет находиться под пристальным наблюдением сотрудников правоохранительных органов".

По данным ТАСС, речь идет о тюрьме в городе Добери штата Коннектикут.

Максимум рекомендуемого наказания

Суд признал Осипову виновной в вывозе детей за пределы США, а также по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей". Приговор огласил судья Эрик Мелгрен: 84 месяца тюремного заключения, три года пребывания под надзором после освобождения, а также штраф в размере $18100 и дополнительный сбор в $300. Осипова уже отбыла под арестом четверть срока, поскольку была арестована по иску экс-супруга, бывшего военнослужащего США Браена Мобли, в сентябре 2017 года.

В ходе заседания сотрудник службы пробации на основании изученных им обстоятельств дела, истории Осиповой, ее поведения, личностных характеристик и других свидетельств рекомендовал суду вынести приговор россиянке сроком от 70 до 84 месяцев. "Таким образом судья выбрал верхнюю границу, максимальное наказание этой рекомендации, - отметила собеседница агентства. - Судья подчеркнул, что на это во многом повлиял как отказ признать себя виновной и начать полномасштабный судебный процесс, так и активный пиар, который был развернут осужденной в обществе, ее действия по привлечению к себе общественного внимания и внимания государственных структур. Он назвал это манипуляцией со стороны Богданы".

Апелляция на приговор суда будет возможна в течение 14 дней.

Отказ от гражданства США

Осипова намерена отказаться от американского гражданства, сообщила она в ходе последнего слова, правом на которое воспользовалась на заседании суда. Об этом также рассказала также участница общественной группы поддержки россиянки.

"Речь была довольно длинная, Богдана вновь не признала своей вины, говорила о том, что стала жертвой домашнего насилия со стороны экс-супруга (Браена Мобли), а также рассказала, что разочарована правоохранительной системой США и намерена отказаться от американского гражданства", - отметила собеседница агентства.

Со своей стороны судья Эрик Мелгрен особо подчеркнул, что суду так и не было предоставлено никаких документальных и иных подтверждений домашнего насилия, поэтому он не может использовать их в судебном деле. Судья также признался, что разочарован тем, что Осипова не признала своей вины, чем только усугубила наказание.

На заседании присутствовал также представитель консульства РФ в Хьюстоне. В разговоре с корреспондентом ТАСС он сказал, что имел возможность пообщаться с Богданой Осиповой до начала судебного заседания, однако подробностей не привел.

Дело Осиповой

У Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с Мобли. Американские власти обвинили ее в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории США в Россию старшую дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс.

Младшая девочка появилась на свет в том же году на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить с отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России, а отцу назначена выплата алиментов.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время девочки проживают в РФ с опекуном, родной тетей Осиповой.