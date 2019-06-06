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Адвокаты россиянки Осиповой будут подавать апелляцию на приговор суда Канзаса

Гражданку РФ приговорили к семи годам тюрьмы в четверг

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Адвокаты россиянки Богданы Осиповой в ближайшее время подадут апелляцию на приговор федерального окружного суда города Уичито (штат Канзас), приговорившего ее в четверг к семи годам тюрьмы за похищение и вывоз собственных детей за пределы США, а также по статье "Вымогательство".

Об этом корреспонденту ТАСС сообщила соучредитель общественной группы поддержки обвиняемой, профессор Университета имени Вашингтона города Сент-Луис (штат Миссури) Татьяна Якушева.

"Адвокат сказал, что обязательно будет подавать на апелляцию", - сказала она.

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