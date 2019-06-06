В США назвали условие освобождения приговоренной к семи годам тюрьмы россиянки Осиповой

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Судья Федерального окружного суда города Уичито (штат Канзас) Эрик Мелгрен, приговоривший в четверг россиянку Богдану Осипову к семи годам заключения, назвал условием ее освобождения содействие возвращению из России в США двух общих с экс-супругом, гражданином США Браеном Мобли, дочерей. Об этом корреспонденту ТАСС рассказала участница общественной группы поддержки Осиповой, присутствовавшая на заседании.

"Он назвал условием ее освобождения не возвращение детей, а попытки их вернуть, желание, действия Богданы Осиповой, способствующие возвращению", - сказала она. В ходе заседания особо отмечалось, что возвратить детей Богдане с учетом ее тюремного заключения на территории США и наложенного российским судом запрета на вывоз детей за пределы РФ представляется сложным. Однако судья подчеркнул, что условием освобождения станет ее содействие этому.

"Она должна делать все, что в ее силах, сказал судья, поскольку в настоящее время он считает главной задачей именно возвращение детей в США", - пояснила собеседница агентства.

За похищение собственных детей, вывоз их за пределы США и по двум пунктам статьи "вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей", 38-летняя Богдана Осипова была приговорена 6 июня судом Уичито к 84 месяцам тюремного заключения, трем годам пребывания под надзором после освобождения, а также штрафу в размере $18100 , который должен компенсировать расходы бывшего супруга россиянки на адвокатов. Суд обязал Осипову выплатить "дополнительный сбор" в $300.

Осипова таким образом уже отбыла под арестом четверть срока, поскольку была арестована в сентябре 2017 года. Отбывать наказание она будет в тюрьме штата Коннектикут, куда ее переведут в течение двух недель после оглашения приговора.

У Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с Мобли. Власти США обвинили ее в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории США в Россию старшую дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс.

Младшая девочка появилась на свет в том же году на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить с отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России, а отцу назначена выплата алиментов.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время девочки проживают в РФ с опекуном, родной тетей Осиповой.