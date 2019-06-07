В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня. /ТАСС/. Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик. Как сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, трое пассажиров найдены, поиски еще одного продолжаются.

"6 июня в 22:40 (15:40 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение, что в районе острова Уши в бухте Новик затонул катер, на борту которого находились четыре человека. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России оказали помощь двум гражданам с затонувшего судна и доставили их на берег. В 01:00 (18:00 мск) на берегу острова Русский был обнаружен третий пассажир катера", - говорится в сообщении.

Состояние всех трех спасенных удовлетворительное, медицинская помощь им не понадобилась. Поиски еще одного пассажира продолжаются, к поискам привлечено пять человек и два плавсредства.