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СМИ: подозреваемый в убийстве израильской студентки в Австралии признал себя виновным

Следующее слушание состоится 12 июня, отмечает газета The Age

СИДНЕЙ, 7 июня. /ТАСС/. 20-летний Коди Германн, обвиняемый в изнасиловании и убийстве израильской студентки Айи Маасарве, признал себя виновным в совершении этого преступления в ходе судебного слушания в пятницу. Как сообщила газета The Age, следующее заседание по делу назначено на среду, 12 июня.

По данным издания, Германн, отвечавший на вопросы суда по видеосвязи, после оглашения обвинения ответил: "Я признаю себя виновным". После его признания судья назначил дату следующего слушания на 12 июня.

Полиция штата Виктория арестовала Германна в пятницу, 18 января, через два дня после того, как прибывшая из Израиля студентка была обнаружена мертвой близ кампуса университета Ла Троба. На месте преступления были найдены футболка и кепка, которые, согласно данным экспертизы, принадлежали обвиняемому.

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