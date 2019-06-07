Генконсульство РФ считает приговор Осиповой несправедливым

ТАСС, 7 июня. Генеральное консульство РФ в Хьюстоне считает несправедливым приговор россиянке Богдане Осиповой, согласно которому ей предстоит отбыть семь лет в заключении за похищение детей и вымогательство. Диппредставительство будет добиваться его пересмотра, говорится в заявлении, размещенном в четверг в Twitter генконсульства.

"Сегодня в городе Вичита (штат Канзас) состоялся суд над матерью троих детей Богданой Осиповой. Ее приговорили к семи годам заключения фактически за то, что она попросила своего бывшего мужа платить алименты, - сказано в сообщении. - Считаем этот приговор несправедливым и негуманным, будем добиваться его пересмотра".

В генконсульстве назвали дело Осиповой "очередным случаем грубого нарушения прав российских граждан властями США". "Генеральное консульство продолжит внимательно отслеживать ситуацию и будет задействовать для поддержки Богданы все имеющиеся в его распоряжении возможности", - заключили российские дипломаты.

Федеральный окружной суда города Уичито (штат Канзас) приговорил Осипову в четверг к 84 месяцам тюремного заключения, из которых наказание непосредственно за похищение детей составляет 36 месяцев, остальной срок - за вымогательство.

О деле россиянки

У Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с гражданином США Браеном Мобли. Американские власти обвинили ее в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории США в Россию старшую дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс.

Младшая девочка появилась на свет в том же году на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить с отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России, а отцу назначена выплата алиментов.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через дГенеральное консульство продолжит внимательно отслеживать ситуацию и будет задействовать для поддержки Богданы все имеющиеся в его распоряжении возможностива дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время девочки проживают в РФ с опекуном, родной тетей Осиповой.