Испания экстрадировала в Китай более 90 подозреваемых в мошенничестве граждан Тайваня

ПЕКИН, 7 июня. /ТАСС/. Власти Испании экстрадировали в пятницу в Китай 94 подозреваемых в телекоммуникационных мошенничествах граждан Тайваня. Как говорится в сообщении Министерства общественной безопасности КНР, это крупнейшая подобная операция между Китаем и европейскими странами.

Подозреваемые были задержаны в ходе совместной операции правоохранительных органов двух стран "Великая стена", длившейся на протяжении трех лет. По данным ведомства, с первой половины 2016 года полиция Китая стала получать множество сообщений о том, что на территории Испании действует несколько преступных сообществ, которые через интернет и телефонные звонки вводили в заблуждение своих жертв и обманом выманивали у них денежные средства. Подавляющее большинство потерпевших проживали на территории Китая: в провинциях Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун, а также в Пекине. В множестве случаев ущерб жертв от действий мошенников превышал 10 млн юаней (около $1,45 млн).

В ходе совместной спецоперации на территории Испании были задержаны 237 человек. У них было изъято 120 млн юаней. К настоящему времени власти Испании экстрадировали в КНР 225 подозреваемых в таких преступлениях (около 17,42 млн долларов), 218 из них являются гражданами Тайваня.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики. При этом официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.