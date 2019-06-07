Суд оставил под стражей мужчину, застрелившего четверых человек в Дарвине

СИДНЕЙ, 7 июня. /ТАСС/. Городской суд Дарвина отказал в освобождении под залог Бену Хоффману, открывшему 4 июня стрельбу в отеле Palms в центральном районе. Как сообщает в пятницу издание NT News, следующее заседание по делу назначено на 18 сентября.

Во время судебного заседания обвиняемый в четырех убийствах Хоффман давал показания по видеосвязи из тюрьмы Хольце. Он заявил, что сожалеет о произошедшем, и сообщил, что нуждается в медицинской помощи. Прокурор Мэтт Натан, представлявший обвинение, подтвердил, что 45-летний Хоффман обвиняется в четырех убийствах, а также в нанесении тяжких телесных повреждения при отягчающих обстоятельствах. Судья городского суда Дарвина Элизабет Моррис отказала подсудимому в освобождении под залог и назначила следующее заседание на 18 сентября.

Во вторник Бен Хоффман вошел в отель Palms с помповым ружьем и открыл огонь по дверям гостиничных номеров, застрелив троих человек и ранив еще как минимум одного. Затем он покинул место происшествия и скрылся от полиции на окраине города, где вновь открыл огонь по прохожим, застрелив мужчину. У полиции нет оснований полагать, что к данному преступлению причастен еще кто-либо, кроме арестованного.