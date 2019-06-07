Неизвестные похитили у пенсионера около 2 млн рублей в Москве

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Злоумышленники похитили почти 2 млн рублей у пенсионера на 5-й Кожуховской улице на юге Москвы. Об этом в пятницу ТАСС сообщил представитель пресс-службы столичного главка МВД.

"В полицию поступило сообщение о мошенничестве по адресу: 5-я Кожуховская улица, 8. Но прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по указанному адресу двое неизвестных, угрожая словами пенсионеру 1941 года рождения, находившемуся в качестве пассажира в автомашине, открыто похитили у него 1,9 млн рублей и скрылись", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный организованной группой").