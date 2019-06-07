СК возбудил уголовные дела по фактам обстрелов в Донбассе

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил пять уголовных дел по фактам обстрелов украинскими военнослужащими населенных пунктов в ДНР и ЛНР, в результате которых пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Об этом сообщается в пятницу на сайте СК РФ.

"Главным следственным управлением СК России по фактам артиллерийских обстрелов Донецка и Луганска возбуждено еще пять уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 30 мая по 1 июня военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения по населенным пунктам Коминтерново, Ленинское и Веселое провозглашенной Донецкой народной республики и поселку Донецкий провозглашенной Луганской народной республики.

"В результате таких преступных действий украинских силовиков пострадали шесть человек, в том числе и малолетний ребенок", - отмечается в сообщении.