Режим ЧС ввели в двух районах Хабаровского края из-за паводка

ТАСС, 7 июня. Власти Хабаровского края установили режим чрезвычайной ситуации в двух районах региона из-за паводков и подтопления жилых домов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Режим ЧС ввели краевые власти в Хабаровском районе, а также в районе имени Полины Осипенко. На реках Кур, Тунгуска и Амгунь продолжаются паводки, которые уже привели к подтоплению жилых домов и приусадебных участков. Вдоль пойм местами также затоплены дороги, сенокосы и огороды", - говорится в сообщении.

От паводков пострадали жители трех сел. В Хабаровском районе подтопило восемь жилых домов. В районе имени Полины Осипенко - две придомовые территории. Спасатели и местные власти приведены в режим повышенной готовности. Местным жителям оказывается помощь.

Как сообщает пресс-служба со ссылкой на гидрологов, в ближайшее время в регионе ожидается понижение уровней воды на местных реках.