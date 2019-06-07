СК установит обстоятельства избиения подростками восьмиклассницы в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 7 июня. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку по факту избиения в Красноярске несовершеннолетней девушки группой подростков. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ведомства.

"Мы проводим проверку по факту избиения школьницы и по факту вымогательства. По предварительным данным, участникам конфликта 15-18 лет", - сказали в ведомстве, добавив, что также по предварительной информации, с девочки требовали деньги в размере 100 рублей.

Как сообщается в пятницу на сайте регионального следственного управления, "из средств массовой информации в следственные органы поступило сообщение о том, что в Красноярске трое подростков избили ученицу 8-го класса и вымогали у нее деньги". По предварительным данным, пострадавшая - ученица гимназии № 15 города Красноярска, а "причина конфликта заключается в том, что девочка якобы задолжала своим знакомым около 100 рублей".

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В приемной гимназии ТАСС, заявили, "что сегодня в школе экзамены,и директор и завуч не могут прокомментировать инцидент".