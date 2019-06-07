Экс-сотрудник НИИ Минобороны осужден на четыре года за получение взятки

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 780 тыс. рублей бывшего замначальника отдела 48 Центрального НИИ Минобороны за получение взятки. Об этом АСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"Московским городским судом бывший заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения ФГБУ "48 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны РФ (Сергиев Посад) подполковник Клевцов Владимир Дмитриевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК России ("Получение взятки"), - сообщили в УФСБ. - Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 780 тыс. рублей".

Также бывший сотрудник Минобороны лишен права занимать должности, связанные с административно-хозяйственной деятельностью в госорганах, органах местного самоуправления в течении двух с половиной лет.

По данным следствия, в декабре 2012 года Клевцов получил от гендиректора ООО "Альфа-медтехника М" Воспенникова взятку в размере 260 тыс. рублей за подписание финансовых документов о приеме фактически не поставленного в институт материального имущества. Преступление было пресечено сотрудниками органов ФСБ совместно со следователями СК.