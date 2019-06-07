В Москве полицейский застрелил мужчину при попытке завладеть табельным оружием

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудник полиции застрелил мужчину в Москве, когда тот попытался сбежать из ОВД "Коптево" и захватить пистолет полицейского. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы главка столичной полиции.

"В ОВД "Коптево" на севере Москвы доставили водителя с признаками алкогольного опьянения. Но неожиданно тот вырвался и сбежал из отделения полиции, выпрыгнув через окно. Когда его настиг полицейский, правонарушитель попытался отобрать пистолет у сотрудника полиции. В результате работник МВД застрелил беглеца", - сказали в пресс-службе.

Водитель грубо нарушил правила дорожного движения. В процессе беседы в ОВД "Коптево" правонарушитель признался, что находится в розыске на территории Узбекистана.

"Полицейский применил оружие в соответствии с законом "О полиции". По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Принимаются меры к установлению личности погибшего", - сказали в пресс-службе.

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