Журналиста "Медузы" задержали по подозрению в попытке сбыта наркотиков

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Корреспондент отдела расследований интернет-издания "Медуза" Иван Голунов задержан в Москве по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Об этом ТАСС сообщил в пятницу его адвокат Дмитрий Джулай.

"Задержание произошло накануне на Цветном бульваре в Москве. Голунова скрутили и привезли в отдел полиции. Ему вменяют статью 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). У него был найден мефедрон, но мы полагаем, что ему подбросили пакет с этим веществом", - сказал защитник.

По словам Джулая, после задержания Голунов вступил в перепалку с полицейскими, вырывался. "Мы полагаем, что и на улице, и в самом отделе полиции как раз в момент стычки ему и подложили мефедрон. У него нашли два пакетика с этим веществом", - сказал адвокат. Джулай добавил, что в пятницу следователь намерен выйти с ходатайством в суд об аресте журналиста.

По данным полиции, у Голунова обнаружено около 4 г наркотического средства. "На Цветном бульваре был задержан 36-летний житель столицы, журналист, у которого при личном досмотре было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, изъятое при личном досмотре является наркотическим средством метилэфедроном, масса около 4 г", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По месту проживания задержанного полицейскими были также обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. "В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств")", - сообщили в пресс-службе.

Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков заявили, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности. "Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте "Медузы".

По данным издания, сейчас Голунов находится в УВД по Западному округу Москвы на улице Лобачевского.

В новость были внесены изменения (11:44 мск) — добавлены комментарии руководства "Медузы".