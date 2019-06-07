Задержали начальника тыла управления МВД России по Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июня. /ТАСС/. Начальник тыла управления МВД России по Амурской области задержан по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается в пятницу на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника тыла УМВД России по Амурской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ", - говорится в сообщении.

Как полагает следствие, подозреваемый, злоупотребляя должностными полномочиями, после выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией по государственному контракту по реконструкции и расширению административного здания МО МВД России "Октябрьский" в селе Екатеринославка Октябрьского района, принял незаконное решение о проведении генеральным подрядчиком работ, не предусмотренных контрактом. "После выполнения генеральным подрядчиком работ, не предусмотренных контрактом, начальник тыла дал указание своим непосредственным подчиненным принять строительные работы, не предусмотренные государственным контрактом и оплатить их. В результате действий начальника тыла часть работ, предусмотренных государственным контрактом по реконструкции и расширению административного здания МО МВД России "Октябрьский" до настоящего времени не выполнены, в результате чего УМВД России по Амурской области причинен ущерб на сумму более 56 млн руб", - отмечается в сообщении.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной УФСБ России по Амурской области. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.