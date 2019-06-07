Суд в Москве арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве помощника прокурора

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы заключил под стражу Максима Лунегова, второго обвиняемого в убийстве и ограблении помощника прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворено ходатайство об избрании в отношении Лунегова меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал собеседник агентства.

20 мая суд арестован первого фигуранта дела Андрея Глухих, ему предъявлено обвинение в совершении убийства (ст. 105 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК РФ).

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Некрасов был найден мертвым в своей квартире в первой половине мая.