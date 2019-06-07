В полиции опровергли информацию об избиении журналиста "Медузы" при задержании

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Полицейские не применяли силу при задержании корреспондента отдела расследований интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в Москве. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы главка столичной полиции.

"Сообщения отдельных средств массовой информации о том, что задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотических средств корреспондента одного из СМИ избили при задержании не соответствуют действительности. В настоящее время с ним проводятся следственные действия с участием его адвоката", - сказали в полиции.

Ранее адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал ТАСС, что при задержании между его клиентом и правоохранителями произошла стычка.

Голунов был задержан в Москве накануне по подозрению в попытке сбыта наркотиков, сообщал ранее ТАСС Джулай. В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что полицейские обнаружили у него порядка 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. Адвокат утверждает, что наркотики его клиенту подбросили.

По данным интернет-издания, сейчас Голунов находится в УВД по Западному округу Москвы, расположенному на улице Лобачевского.